Бросившего младенца в снег блогера Косенко объявили в розыск

Блогер Сергей Косенко, в январе 2024 года бросивший младенца в снег, находится в розыске по статье УК. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным портала, Косенко в начале года опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого мужчина бросает в сугроб двухмесячного Лео, одетого в зимний комбинезон. Позже, на фоне широкого общественного резонанса, блогер заявил, что швырнул в снег куклу, а не сына.

В базе данных МВД отмечается, что блогер «бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам».

SHOT: блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради съемки видео

В правоохранительных органах пояснили, что против блогера возбуждено дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело на Косенко, находящегося за рубежом, а также «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче [блогера] российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».