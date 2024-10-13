Бросившему младенца в сугроб блогеру грозит до 10 лет колонии по двум статьям УК

На блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб, завели уголовное дело по двум статьям УК. Как пишет ТАСС, теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Скандальный ролик Косенко опубликовал минувшей зимой. На нем он в замедленной съемке подбрасывает вверх младенца в комбинезоне, тот подлетает на высоту около двух метров и погружается полностью в снег.

В правоохранительных органах после поручения главы СК Александра Бастрыкина завести уголовное дело на Косенко изучили видео и пришли к выводу, что поступок был совершен блогером "с целью причинения тяжкого вреда здоровью" младенца.

"Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам", - говорит собеседник ТАСС.

Жестокое обращение Косенко со своим ребенком стало поводом для уголовного дела по ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ - о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, который заведомо находится в беспомощном состоянии.

По инкриминируемым блогеру статьям ему грозит до десяти лет колонии. Его объявили в розыск.

После случившегося мужчина еще в начале года удалил скандальное видео, а в оправдание заявил, что якобы смонтировал кадры с броском ребенка в снег. Независимая экспертиза показала, что признаков монтажа на кадрах нет.