Бросившему младенца в сугроб блогеру вменяют две статьи УК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео с этими кадрами в соцсети. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, блогеру вменяются две статьи УК РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

"Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жестокое обращение Косенко со своим сыном и последующая публикация им видеозаписи в интернете следствие квалифицировало как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка и покушения на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Блогеру грозит до 10 лет колонии.