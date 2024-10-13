Потасовка со стрельбой в баре Анны Асти попала на видео

Драка в баре российской певицы Анны Асти на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге попала на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Mash на Мойке», можно увидеть потасовку на фейсконтроле. Охранник заведения выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчины, который хотел зайти в заведение. Причиной стала пощечина.

Пострадавший в прошлом работал фитнес-тренером. На место после происшествия были вызваны экстренные службы. Медики диагностировали у мужчины ожог глаза. В отношении охранника правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что российские блогер Михаил Литвин и рэпер, владелец футбольного клуба «СКА Ростов» Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) подрались на стадионе во время матча «ЛитЭнерджи» и «СКА Ростов». В результате Литвин, его друг Рустам Ахмадулин и фанат СКА Сергей Плынин были задержаны полицейскими.

До этого появилась информация, что блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, мужчина вел себя вызывающе.