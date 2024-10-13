$96.07-1.17105.11-1.40
Почта

Мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни

Мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни на юге Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни
© РИА Новости

По данным издания, 10 октября на склад одной из сетей магазинов на улице Маршала Захарова проник посторонний. Незваный гость сразу направился в сторону туалета, а преградившим ему путь сотрудникам заявил, что он курьер. Однако они не поверили мужчине, на котором не было специальной формы.

Когда 55-летний пекарь-продавец попросил неизвестного покинуть территорию склада, тот не послушался и в отместку напал на него. Мужчина, которому не дали сходить в туалет, схватился зубами за правое ухо работника, пострадавший стал отбиваться и лишился фрагмента ушной раковины.

Жертву доставили в больницу и отпустили домой после перевязки. Откушенную часть уха медикам, как уточняется, пришить так и не удалось. Нападавший был установлен по камерам, его задержали в тот же день. Оказалось, что подозреваемый уже был судим, в том числе и за тяжкие преступления.

Происшествия
Москва