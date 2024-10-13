Из аэропорта Челябинска эвакуировали людей

Люди были эвакуированы из аэропорта Челябинска из-за пассажира, бросившего окурок в технологическую шахту, что вызвало задымление в VIP-зале. Задержек рейсов не последовало, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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"Установлено, что 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, срабатывание противопожарных датчиков. Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Задержек рейсов не последовало", - говорится в сообщении.

Челябинской транспортной прокуратурой организованы проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок.