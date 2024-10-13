Охранник бара Анны Асти ответил на пощечину выстрелом в лицо

Охранник бара Анны Асти ответил на пощечину выстрелом из аэрозольного пистолета в лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

22-летний мужчина направил газовый пистолет в лицо фитнес-тренеру после того, как тот нанес сильный удар в лицо его коллеге в ходе перепалки. Судя по кадрам с камер скрытого наблюдения, охранник держал орудие за спиной с самого начала конфликта. Аэрозоль вызвал у буйного клиента бара ожог конъюнктивы. Теперь охранник задержан и ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Хулиганство". В отношении него возбуждено уголовное дело.

Толпа неизвестных устроила перестрелку возле кафе на Алтае

Бар "Сплетни by Anna Asti" открылся в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади в феврале 2023 года. Певица также планирует создать аналогичный бар в Москве и Дубае. В баре действует дресс-код, на входе осуществляется фейс-контроль. Перепалка между клиентом и охранниками возникла именно в ходе прохождения пострадавшим тренером фейс-контроля.