В Томске мужчина с самодельным оружием напал на бывшую жену

В Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте, мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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Инцидент произошел в Дзержинском районе Томска в июле 2024 года. Горожанин пришел на работу к жене, вооруженный самодельным оружием и ножом. Он набросился на женщину, но та смогла дать ему отпор, нападавшего задержали прохожие и передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия вину в содеянном обвиняемый не признал и пояснил, что на жену не нападал, а нож и оружие взял с собой якобы для самозащиты.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.