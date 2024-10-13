В Астрахани фотограф шесть лет развращал детей во время съемок

В Астраханской области перед судом предстанет местный житель, который приставал к несовершеннолетним девочкам во время фотосессий. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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По данным следствия, житель Астрахани в течение шести лет развращал несовершеннолетних на фотосессиях. Мужчина знакомился девочками в возрасте от 13 до 16 лет в социальных сетях и приглашал их на съемки. Находясь в фотостудии, злоумышленник совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении астраханца было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, россиянину может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Томске иностранный гражданин напугал 12-летнюю школьницу, оказывая ей знаки внимания. Мужчина начал приставать к девочке, которая ждала транспорт на остановке "Сосновый бор". Когда несовершеннолетняя села в автобус, незнакомец зашел следом. Он сопроводил ребенка до микрорайона "поселок Спутник", где девочка сошла. Пока девочка была в транспорте, она связалась со своими старшими знакомыми, которые встретили ее на остановке и вызвали правоохранителей.