Стала известна личность погибшей при обрушении в психдиспансере на Кубани

Обрушение перекрытия произошло, по уточненным данным, в холле главного корпуса психоневрологического интерната в Кореновске Краснодарского края, погибшая женщина, предварительно, является санитаркой учреждения. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"Обрушение межэтажного перекрытия [произошло] в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. Под завалом обнаружено тело женщины - [это] санитарка", - сообщили в министерстве.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что при обрушении погиб один человек.