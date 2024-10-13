Перекрытие в здании психдиспансера обрушилось в Краснодарском крае

Женщина погибла при обрушении перекрытия в двухэтажном здании психоневрологического диспансера в Краснодарском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Кроме того, ещё 206 человек были эвакуированы из здания.

Отмечается, что обрушение произошло на площади около 100 кв. м. Причины происшествия устанавливаются.

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