Военный суд отменил оправдательный приговор членам организации "Е.Н.О.Т."

В России Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четверым членам общественной организации «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества»), которые обвинялись в бандитизме, сообщает ТАСС.

Дело направлено на новое рассмотрение. По нему проходят Александр Мрищук, Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов.

В июне Московский гарнизонный военный суд оправдал четверых членов «Е.Н.О.Т.», в том числе одного из лидеров организации, бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука. Еще один участник объединения Олег Очеретный получил год ограничения свободы за угрозу убийством, но был освобожден от этого наказания за сроком давности.

Прокуратура требовала приговорить Мрищука к 17 годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Остальным подсудимым обвинение просило назначить от 12 до 15 лет колонии строгого режима. В итоге четверых подсудимых оправдали, а Очеретного признали виновным только в угрозе убийством.

В 2016 году участники организации устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия за уклонение от уплаты таможенных платежей. Были изъяты ценности, часть которых обвиняемые оставили себе.