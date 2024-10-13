РФ заочно обвинила главу СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Следователи в России предъявили заочно обвинение в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, сообщает РИА Новости.

Он заочно арестован в рамках дела и объявлен в розыск в рамках других уголовных дел о терроризме. Причастность Малюка подтверждается, в том числе результатами оперативно-разыскных мероприятий.

Главе СБУ по вменяемой ему статье УК РФ грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.