Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в Якутии

Возможной причиной аварийной посадки самолета в Якутии стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Там заявили, что в результате посадки пострадал один пассажир. При этом в МЧС сообщали об одном погибшем и уточняли, что на борту находились три члена экипажа и два пассажира.

Самолет Ан-3 принадлежит авиакомпании «Борус». Он выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. Самолет совершил посадку в 1,5 километре от аэродрома Олекминска.

Ранее в Калмыкии разбился военно-учебный самолет Як-130. Пилот Як-130 успел катапультироваться, его госпитализировали. Предварительной причиной крушения самолета назван отказ техники.