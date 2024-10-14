За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых считают причастными к подрыву Керченского моста в 2022 году. Об этом сказано в материалах дела обвиняемых, с которыми ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело выделено 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший смерть человека), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой), Андрейченко С. В., гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, а также неустановленных соучастников.

Инасаридзе и Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск", - сказано в материалах дела.

Ранее о причастности иностранных граждан, в том числе Инасаридзе и Андрейченко, к подрыву Керченского моста сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Как сказано в копии постановления Басманного суда Москвы, с которой ознакомился ТАСС, Инасаридзе арестован заочно. При этом адвокат грузинского гражданина Маргарита Хорева заявила в суде, что "не установлена надлежащим образом его причастность к совершению инкриминируемого Инасаридзе в вину преступления и не представлены доказательства его причастности".

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Обвинения были предъявлены Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела - граждане России, Армении и Украины. В настоящий момент расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. После этого дело должна утвердить Генпрокуратура, и оно будет передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

В конце августа 2024 года стало известно, что организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту скрылись от органов Следственного комитета РФ за пределами России.