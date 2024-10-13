Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор

Получившие сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельскохозяйственных предприяний в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму более 3 миллиардов рублей обжаловали приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

В суде зарегистрированы апелляционные жалобы.

Подсудимые — адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров и Александр Войналович, а также предприниматели Александр Глазырин и Геннадий Родионов. В 2019 году бенефициары группы компаний «Покровский» создали организованную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий. В ее состав вошли Хачатуров, Войналович, Бражников, Глазырин, Родионов и другие.

Участники преступной группы организовали заведение уголовного дела в отношении владельца опытно-производственного хозяйства «Слава Кубани» и заключение ее под стражу, после чего потребовали от руководителя данной организации передачи 100% доли в уставном капитале, а также не менее 150 миллионов рублей. При этом активы предприятия превышают 1 миллиард рублей. Злоумышленники, используя подкуп и шантаж, склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к вымогательству.

Этими же фигурантами владельцу ООО ОПХ «Слава Кубани» под угрозами применения физического насилия и незаконного уголовного преследования предъявлено требование о передаче управления указанным предприятием, а также 150 миллионов рублей. Кроме того, в июле 2019 года участники организованной группы, угрожая убийством и незаконным привлечением к уголовной ответственности, вымогали у владельцев сельскохозяйственного закрытого акционерного общества СКВО активы предприятия стоимостью более 2 миллиардов рублей.