Названа дата рассмотрения жалобы на приговор Стрелкову

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за призывы к экстремизму, 6 ноября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Верховный суд поступила жалоба Гиркина И. В. Она назначена к рассмотрению 6 ноября на 10:00 мск", - сказали в суде.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четыре годам колонии. Согласно обвинительному заключению, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е.Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего на своих страницах в соцсетях разместил посты со ссылкой на сообщение Михайлова. В конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе этот приговор.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за его посты в телеграм-канале.

Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Вину он не признал. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.