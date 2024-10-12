«ВкусВилл» прокомментировал жалобы на отравление зефиром

«ВкусВилл» проведет внеплановую проверку после жалоб сотен россиян на отравление зефиром «Классический». Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу магазина.

Там рассказали, что в настоящий момент товар сняли с продажи. В пресс-службе также напомнили, что в зефире содержится заменитель сахара мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное воздействие, и эта информация есть на упаковке товара.

В магазине рассказали, что за последние четыре месяца получили 32 обращения о качестве товара.

Около сотни человек отравились зефиром из «ВкусВилла»

Ранее сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл», заявив, что после употребления у них начались диарея и тошнота. Покупатели рассказали, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль.