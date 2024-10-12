Двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Известно, что инцидент произошел Косинской улице. Мужчины упали в котлован, к месту выехали сотрудники скорой помощи, а также сотрудники МЧС. Одного из рабочих спасти не удалось. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

Похожий случай произошел в Москве в сентябре. Двое рабочих провалились в люк с кипятком. Инцидент произошел на территории одного из детских садов. Кадры инцидент опубликовали в МЧС.

4 сентября в Ленинском районе Саратова четырехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Как сообщало регинльне следственное управление СК РФ, ребенок успел зацепиться за край колодца, и его спасли очевидцы.