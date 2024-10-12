При посадке в Анталье у Boeing 737 разорвалось колесо

В субботу произошел инцидент в аэропорту Антальи. У самолета Boeing 737, прилетевшего из Мюнхена, лопнуло колесо шасси. Об этом сообщает HavaSosyalMedya.

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«У лайнера Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшем рейс XC6104 из Мюнхена в Анталью, во время посадки разорвалось колесо шасси», — сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет продолжил движение по посадочной полосе. На место прибыли машины технических и экстренных служб. Пассажиры были эвакуированы. Началось расследование инцидента.

О пострадавших не сообщается. Работа аэропорта продолжалась без сбоев.

Накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета.