Студент принес в колледж молоток и пробил голову однокурснику

В Калининграде студент колледжа напал с молотком на однокурсника и пробил ему голову. Об этом пишет "Клопс".

Нападение на сверстника совершил студент первого курса, пришедший 12 октября с молотком на занятия. Юноша заявил однокурсникам, что у него дома ремонт, а затем прямо во время пары набросился на жертву и ударил ее по голове.

В итоге 16-летнего пострадавшего увезли в больницу с открытой раной затылка. По словам матери другого студента, ставшего свидетелем произошедшего, раненый оставался в сознании и мог самостоятельно передвигаться. В каком он сейчас находится состоянии, не сообщается.

Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Проверку по факту инцидента сейчас проводят правоохранители, в самом образовательном учреждении ситуацию комментировать отказались.