Около сотни человек отравились зефиром из «ВкусВилла»

Сотни покупателей отравились зефиром «Классический», который продают в магазине «ВкусВилл». Все они сообщили о сильной боли в животе и тошноты. Об этом написал Telegram-канал Mash.

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Один из пострадавших рассказал, что он и его жена испытали похожие симптомы после употребления зефира. Они подали жалобу в магазин через мобильное приложение, но в ответ получили лишь письмо с соболезнованиями и рекомендацией обратиться к врачу. Представители магазина подчеркнули, что продукт является качественным.

В отзывах о зефире «Классическом» пользователи считают возможной причиной отправления мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя и обладает слабительным эффектом.

Это вещество может вызывать диарею и не рекомендуется для детей, подростков и беременных женщин, сообщили в Telegram-канале.

В июне сеть магазинов «ВкусВилл» остановила поставки продукции от компании «Гастропорт» после госпитализации москвичей с ботулизмом. Спресс-службе торговой сети отметили, что представители компании поддерживают постоянную связь с Роспотребнадзором.