В подмосковном Красногорске мигрант напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Прохожие помешали ему, мужчина скрылся с места преступления. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве пояснили, что при попытке снять с потерпевшей одежду, он причинил ей телесные повреждения.

«В какой-то момент за женщину заступились прохожие, и мужчине удалось скрыться», — уточнили в СК.

Полиция через некоторое время задержала злоумышленника. Им оказался 21-летний гражданин Таджикистана, отметили в пресс-службе.

Стражи порядка доставили злоумышленника в следственный отдел, решается вопрос о предъявлении ему обвинения по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Кроме того, его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.