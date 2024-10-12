По факту взрыва на АЗС в Грозном возбудят дело

По факту взрыва на автозаправочной станции «Лидер» в Грозном обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает Следственный комитет, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия работает следственная группа следственного управления СК России по Чеченской Республике. Вопрос о возбуждения уголовного дела обсуждается.

Ранее Минздрав Чечни проинформировал, что после взрыва цистерны на в Грозном никто не обращался в медучреждения. Сообщается, что на месте находятся бригады скоро помощи.

До этого стало известно, что двое детей и двое взрослых погибли во время взрыва. В последний раз заправку «Лидер» проверяли в 2021 году