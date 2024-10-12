Четыре человека погибли в результате взрыва на АЗС в Грозном. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Взрыв на заправке произошел днем, 12 октября. Ударная волна была такой силы, что цистерну с заправки отбросило на сотни метров.

«В результате инцидента погибли четыре человека, среди них есть двое детей», — пояснил источник.

Все погибшие находились в непосредственной близости от места взрыва. Это двое детей и двое взрослых. Со слов очевидцев, детям было 3 и 5 лет.

Мощный взрыв прогремел в Грозном

Дети наблюдали за пожаром на АЗС во дворе дома. После детонации резервуар покатился с огромной скоростью прямо на них.

Журналисты отметили, что рядом с заправкой находятся сразу три колледжа.