Крупный пожар охватил плавучую гостиницу на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде днем 12 октября, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По данным канала, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники МЧС.

На опубликованных каналом кадрах видно, что в небо понимаются клубы черного дыма. Пресс-служба МЧС по Нижегородской области пока никак не комментировала происшествие. Также неизвестно о пострадавших. Причины возгорания будут установлены после ликвидации пожара.

12 октября стало известно о возгорании в производственном здании в Туле. По данным МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники.

До этого стало известно, что спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Феодосии, которое продолжалось с 7 октября. В настоящее время идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение.

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