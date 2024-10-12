В Грозном во время взрыва на АЗС к многоэтажке отлетела цистерна. Видео опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

В МЧС сообщили, что на проспекте Моххамеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.

На кадрах на АЗС пламя разгорается, поднимается ввысь, затем от станции отлетает цистерна и летит к жилому дому.

Журналисты отметили, что резервуар чудом не пробил первый этаж — он приземлился в нескольких метрах от квартир.

Кроме того, во двор жилого дома выбросило легковую машину.