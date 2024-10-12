На видео попал момент взрыва на заправке в Грозном
В Грозном во время взрыва на АЗС к многоэтажке отлетела цистерна. Видео опубликовали «Известия» в Telegram-канале.
В МЧС сообщили, что на проспекте Моххамеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
На кадрах на АЗС пламя разгорается, поднимается ввысь, затем от станции отлетает цистерна и летит к жилому дому.
Журналисты отметили, что резервуар чудом не пробил первый этаж — он приземлился в нескольких метрах от квартир.
Кроме того, во двор жилого дома выбросило легковую машину.