Массовым отравлением школьников в Екатеринбурге заинтересовался СК

Следственный комитет России начал проверку на предмет наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после массового отравления учеников школы № 79 в Академическом районе. Об этом пишет Ura.ru.

Об отравлении детей стало известно днем 12 октября. По предварительным данным, жалобы на состояние здоровья поступили от 20 учеников школы.

«Следователями СКР в Екатеринбурге организована проверка сообщения об ухудшении самочувствия нескольких учеников одной из школ. В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента», — уточнил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи опрашивают очевидцев, родителей детей, сотрудников и руководителей школы, выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков, устанавливают точное количество пострадавших.

Прокуратура и Роспотребнадзор также начали проверку, уточнили журналисты.