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В США разграбили грузовой поезд

В Чикаго банда ограбила грузовой поезд с ценными товарами, сообщает ABC Chicago. Очевидцы рассказали, что более 10 злоумышленников вытаскивали товары из грузового поезда на протяжении часа, пока не приехала полиция. Шестеро из них задержаны.

В США разграбили грузовой поезд
© globallookpress.com

Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд, — уточнили в материале.

В железнодорожной компании Union Pacific объяснили, что состав остановился, ожидая возможности продолжить движение по путям компании-партнера. В это время грабители начали взламывать вагоны и вскрывать контейнеры.

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