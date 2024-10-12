В США разграбили грузовой поезд

В Чикаго банда ограбила грузовой поезд с ценными товарами, сообщает ABC Chicago. Очевидцы рассказали, что более 10 злоумышленников вытаскивали товары из грузового поезда на протяжении часа, пока не приехала полиция. Шестеро из них задержаны.

Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд, — уточнили в материале.

В железнодорожной компании Union Pacific объяснили, что состав остановился, ожидая возможности продолжить движение по путям компании-партнера. В это время грабители начали взламывать вагоны и вскрывать контейнеры.

Ранее в Новосибирске был осужден местный житель за ограбление ювелирного магазина в торговом центре. Сибиряк и его неустановленный подельник сделали в стене проем, а затем отгородили проход при помощи удочек с одеялами. Сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

До этого одиннадцатиклассник из Москвы похитил драгоценности бабушки на сумму около 10 млн рублей и сдал их в ломбард. 17-летний подросток потратил все деньги в онлайн-казино и ночных клубах. Бабушка школьника проживает в квартире дома на Волоколамском шоссе. Близкие школьника рассказали, что после того как парень обменял в ломбарде украшения на внушительную сумму, он не появлялся дома до самого утра.