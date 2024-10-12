Мигрант сделал обрезание сыну россиянки

Уголовное дело возбудили в СК против гражданина Узбекистана, который истязал маленького сына своей сожительницы в Москве, сообщает «Царьград». Он провел маленькому россиянину обрезание в домашних условиях, пытаясь изменить его религию.

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По данным телеканала, после развода женщина стала жить с мигрантом. Со временем мужчина начал убеждать мальчика, что он является узбеком, а не россиянином. После того как мужчина провел мальчику обрезание в домашних условиях, он стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее на юге Москвы полицейские задержали уроженца Киргизии, который средь бела дня силой утащил 11-летнюю девочку с детской площадки, а после удерживал ее в течение часа. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого школьник из подмосковного Лыткарино подвергся избиению со стороны одноклассников из-за патриотичных взглядов. Нападавшими были дети мигрантов. Мать пострадавшего обратилась к родителям агрессоров и руководству школы. После этого один из детей прекратил агрессию, но двое других продолжали издевательства. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.