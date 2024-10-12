В Балакове женщина умерла, выпив коктейль в баре

В городе Балакове Саратовской области женщина умерла после того, как выпила коктейль в баре. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил «Российской газете» информированный источник.

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Женщине было 37 лет. В июле она отдыхала в баре на улице Чапаева, но позже почувствовала себя плохо. Три месяца пострадавшая находилась в коме в больнице. 12 октября была подтверждена информация о ее смерти.

Согласно основной версии, смерть женщины наступила от отравления метанолом. На его основе приготовлялись поддельные сидры и коктейли в баре, где она отдыхала.

Отмечается, что это уже третий случай смерти от отравления поддельным алкоголем в городских барах за последний год. До этого две женщины погибли, а одна потеряла зрение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Арестованы владельцы баров, 48-летняя женщина и ее 36-летний супруг, сказано в статье.

В этот же день сообщалось, что сотни покупателей отравились зефиром «Классический», который продают в магазине «ВкусВилл». Все они заявили о сильной боли в животе и тошноте.