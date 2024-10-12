На Кубани жителей двух домов эвакуировали из-за обнаружения взрывного дрона

Из-за обнаружения фрагмента беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске эвакуированы жители двух ближайших многоквартирных домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

© Lenta.ru

Сообщается, что после ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома был найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. Жителей эвакуировали, чтобы безопасно удалить устройство и в дальнейшем его уничтожить. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что на месте падения дрона работают экстренные и специальные службы. Беспилотник ВСУ не сдетонировал.