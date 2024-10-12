Момент нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии попал на видео

В Ингушетии преступники расстреляли машину замначальника Центра по противодействию экстремизма МВД по республике Адама Хамхоева. Видео с моментом нападения опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах внедорожник, в котором находятся полицейские и гражданские лица, стоит у здания. Мимо него проезжает и затем останавливается на дороге серебристый автомобиль. По корпусу внедорожника бьют пули.

В кадре появляется один из злоумышленников, стреляет по машине, затем быстро возвращается. Все действие ролика укладывается в 22 секунды.

К нападению на полицейских в Ингушетии могут быть причастны сектанты

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

«Правоохранительные органы республики делают всё возможное, чтобы раскрыть это преступление и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Журналисты отметили, что целью нападения был Адам Хамхоев. Сам он не пострадал, однако погибли три сотрудника. Еще один человек был госпитализирован в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.