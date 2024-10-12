Предприниматель Владислав Бакальчук может подать в суд из-за обвинения своей бывшей жены Татьяны Ким в хищении 37 млрд рублей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на адвоката экс-супруга основательницы Wildberries Елену Ковалеву.

По ее словам, Бакальчук расценивает выдвинутые против него обвинения в качестве «недостоверных, неправдивых» и не считает их подкрепленными доказательствами.

12 октября основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 миллиардов рублей. Ким отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Бакальчук запутался в «украденных» миллиардах у жены

Ким также заявила, что именно действия Бакальчука вызвали в 2023 году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и «обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей».