В Балтийском море потушили пожар на немецком танкере

Потушен пожар на немецком нефтяном танкере Annika, загоревшемся в Балтийском море. На судне было более 600 тонн нефти, однако экологического бедствия удалось избежать. Об этом сообщает германское командование по реагированию на чрезвычайные ситуации на Северном и Балтийском морях, передает РИА Новости.

© Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

Танкер перевозил 640 тонн нефти и химикаты. Он загорелся накануне в Мекленбургской бухте Балтийского моря. Огонь охватил корму судна. Спасательный катер эвакуировал семь членов экипажа, несколько человек получили легкие травмы.

Пожарных на горящий танкер доставили на вертолёте. Им удалось справиться с огнем.

«Пожарные (городов) Росток и Любек осмотрели внутреннюю часть судна. Огонь больше не горит», — заявили в командовании по реагированию на ЧС.

Танкер отбуксировали в порт Ростока.

По данным спасателей, возгорание произошло в машинном отделении судна. Загрязнения Балтийского моря или разлива нефти не произошло.