В Химках сын зарезал мать из-за просьб устроиться на работу

В подмосковных Химках в собственной квартире была найдена тяжело раненная 47-летняя женщина. Впоследствии она скончалась. По подозрению в убийстве задержан ее сын, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Трагедия произошла в доме в микрорайоне Левобережный. Судя по кадрам оперативной съемки, женщину несколько раз ударили ножом. Подозрение пало на 21-летнего сына потерпевшей, который жил вместе с ней.

На допросе у следователя молодой человек не стал отпираться. Он сказал, что мать постоянно делала ему замечания: парень нигде не работал и много выпивал. Во время очередной ссоры сын схватил нож и нанес матери множественные удары. Потерпевшую отвезли в больницу, но там она скончалась через несколько часов.

Против задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.