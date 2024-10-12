В Индонезии прекратили поиски пропавшей москвички

Родственники и полиция прекратили поиски пропавшей 1,5 месяца назад в Индонезии москвички. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, близкие женщины готовят документы, чтобы признать 44-летнюю дизайнершу Александру Мордовину пропавшей без вести.

По их словам, официально она все еще числится живой. Вместе с тем, масштабные поиски, в которых принимали участие стражи порядка и волонтеры, не дали никаких результатов.

Родственники начали работу по сбору ряда документов, необходимых для того, чтобы признать туристку пропавшей без вести, отметили журналисты.

Напомним, что москвичка летом без официального разрешения отправилась на Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700 м). В последний раз она выходила на связь 30 августа.