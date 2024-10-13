Суд арестовал все счета блогера Косенко на 206 млн рублей

Суд в Москве в качестве обеспечительной меры по делу арестовал все счета в российских банках блогера Сергея Косенко. Общая сумма всех арестованых средств превышает 206 млн рублей. Речь идет о счетах блогера в Альфа-банке, банке «Русский стандарт, Россельхозбанке, а также в банке «Открытие».

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Своим решением суд Косенко пользоваться и распоряжаться арестованными у него активами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в отношении блогера, который опубликовал видео, где бросает своего двухмесячного сына в сугроб, возбудили уголовное дело по двум статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Косенко объявлен в РФ в розыск. Сам блогер ранее утверждал, что на видео бросил в сугроб куклу, а не сына.