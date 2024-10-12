В Ярославской области мальчик получил удар током на крыше поезда

В Ярославской области устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка на железной дороге, мальчик получил удар током. Об этом сообщает северо-западная транспортная прокуратура.

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Инцидент произошел на станции Дунайка, школьник забрался на вагон грузового поезда и случайно дотронулся до провода контактной сети. Несовершеннолетний получил удар током, пострадавший выжил. Он госпитализирован.

Подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего северо-западной транспортной прокуратурой проводится проверка.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.