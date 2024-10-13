Стало известно о богатстве арестованного замглавы АСВ Попелюха

Арестованный заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх владеет солидным автопарком и недвижимостью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

"На 76-летнего отца Попелюха зарегистрированы Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport. Жена Попелюха ездит на Mercedes-Benz GLE, на нее также были записаны семейный микроавтобус Volkswagen Multivan и маслкар Chevrolet Camaro. Сын-студент ездит на BMW X6, на самого Попелюха зарегистрирован байк Yamaha XV19C Raider", - говорится в публикации.

Также арестованный замглавы АСВ владеет двумя квартирами в районе Волгоградского проспекта. Стоят они примерно 30-40 млн рублей. Сын Попелюха проживает в квартире в элитном ЖК "Шуваловский" на Ломоносовском проспекте, которая оценивается в 80 млн рублей.

Еще одного фигуранта дела замглавы АСВ Попелюха отправили под домашний арест

10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Силовики опросили двух топ-менеджеров агентства, среди них был Попелюх.

В тот же день стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал Попелюха. Его подозревают в краже 200 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов было создано в январе 2004 года. Оно предоставляет выплаты вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий при наступлении страхового случая в отношении банка - участника системы страхования вкладов.