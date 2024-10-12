У замглавы Агентства по страхованию вкладов провели обыски

Следователи провели обыски дома у заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам он арестован по делу о мошенничестве.

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В ходе обысков, как рассказал собеседник агентства, были изъяты предметы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. Другие подробности не приводятся.

Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя руководителя АСВ 9 октября. В Агентстве по страхованию вкладов провели обыски. Известно, что Попелюх ранее служил в прокуратуре Ненецкого автономного округа.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов отметил, что Попелюху может грозить до 10 лет лишения свободы. Также его могут заподозрить в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вместе с этим «Известия» выяснили, что Попелюх может попасть в тюрьму за продажу инсайдерской информации. В деле значится ущерб в размере 200 млн рублей. По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, полученные сведения третьи лица могли использовать для покупки проблемных активов по заниженной цене. Максимальное наказание за распространение таких данных составляет до шести лет тюрьмы.