В Башкирии сын застрелил отца во время охоты

Мужчина во время охоты на лося в Мишкинском районе Башкирии случайно застрелил отца. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Бирского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, днем 11 октября 2024 года шестеро мужчин охотились на лося в лесном массиве недалеко от деревни Большие Шады, имея соответствующие разрешения и лицензии. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвел выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев.