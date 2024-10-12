Аэропорт Казани приостановил отправку и прием самолетов

Международный аэропорт Казани временно приостановил отправку и прием самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что соответствующее решение было принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Ограничения действуют с 8:40 мск, 12 октября.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в пресс-службе. Причина введения временных ограничений в воздушной гавани не называется.

Такие меры в аэропорту Казани были введены 3 октября.

Тогда рейсы, следовавшие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, были перенаправлены в аэропорты Нижнекамска и Самары.

27 сентября Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения на английском языке. Впоследствии все воздушные суда совершили благополучную посадку на аэродромах назначения.