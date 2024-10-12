СМИ: во Флориде после урагана «Милтон» спасено 1600 человек

ABC: во Флориде после урагана «Милтон» спасено 1600 человек
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что во время урагана «Милтон» по всему штату было спасено 1600 человек.
Кроме того, как передаёт ABC News, удалось спасти 140 животных.
Во Флориде сообщили о первых жертвах урагана "Милтон"
Также Десантис отметил, что в ходе уборки после природного катаклизма штат столкнулся не с таким большим количеством мусора, как предполагалось ранее.
«Мы не столкнулись с наихудшим сценарием, но удар всё же нанесён», — сказал губернатор.
Ранее стало известно, что число погибших от урагана «Милтон» во Флориде увеличилось до 16.
Также в Newsweek заявили, что ураган «Милтон» грозит всплеском переносимых комарами болезней.