СМИ: во Флориде после урагана «Милтон» спасено 1600 человек

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что во время урагана «Милтон» по всему штату было спасено 1600 человек.

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Кроме того, как передаёт ABC News, удалось спасти 140 животных.

Во Флориде сообщили о первых жертвах урагана "Милтон"

Также Десантис отметил, что в ходе уборки после природного катаклизма штат столкнулся не с таким большим количеством мусора, как предполагалось ранее.

«Мы не столкнулись с наихудшим сценарием, но удар всё же нанесён», — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что число погибших от урагана «Милтон» во Флориде увеличилось до 16.

Также в Newsweek заявили, что ураган «Милтон» грозит всплеском переносимых комарами болезней.