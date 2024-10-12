К нападению на полицейских в Ингушетии могут быть причастны сектанты

На сотрудников центра «Э» в Ингушетии могло быть совершено нападение членами организованного преступного сообщества баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ), которое признано террористическим в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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По данным газеты, сотрудник, на которого, предположительно, покушались злоумышленники, мог быть связан с делом бывшего начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Сотрудников Центра «Э» расстреляли в Ингушетии

Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД на трассе «Кавказ». Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял под контроль расследование дела о нападении на полицейских. Васильченко выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В настоящее время проводятся активные поиски нападавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

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