Заочно осужденная экс-депутат Штейн сбежала из России через Белоруссию

Бывшая муниципальная депутат Людмила Штейн, осужденная заочно по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ на Украине, покинула Россию через территорию Белоруссии. Об этом сказано в тексте ее приговора, с которым ознакомился ТАСС.

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"В отношении Штейн Людмилы Петровны, была получена оперативная информация о том, что через пункт пропуска "Каменный Лог" (Белоруссия - прим. ТАСС) на автомобильном транспорте Штейн Л. П. пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту Российской Федерации", - сказано в тексте документа.

Ранее в соцсетях Штейн появилось видео о том, как она, будучи под домашним арестом, срезает браслет слежения ФСИН. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что некоторое время Штейн находилась на территории Литвы, однако нынешнее ее местонахождение неизвестно.

На экс-участницу Pussy Riot, экс-депутата и активистку Люсю Штейн завели уголовное дело

В марте 2024 года суд в Москве заочно приговорил к 6 годам и 15 суткам колонии бывшего муниципального депутата Басманного района Москвы и экс-участницу панк-группы Pussy Riot по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

По данным суда и следствия, в марте 2022 года Штейн, руководствуясь мотивами политической ненависти, разместила на личной странице в социальной сети публикацию, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.