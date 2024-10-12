Раскрыты личности погибших при обстреле автомобиля в Ингушетии

Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Ингушетия.

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Отмечается, что 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас», неизвестными было совершено вооруженное нападение на автомобиль, в результате которого погибли три человека.

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«Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате нападения на авто замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева.