В Москве загорелся многоэтажный дом

В Москве на улице Ивановской произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огонь охватил 22 этаж. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Для ликвидации возгорания привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники, отметили в ведомстве. Пожар удалось локализовать на 40 квадратных метрах.

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Информации о пострадавших не поступало, проинформировали в МЧС. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Двумя днями ранее, 10 октября, пожар случился в многоквартирном 14-этажном доме, известном как «дом-корабль», на улице Большая Тульская в центре Москвы. Площадь возгорания достигла 55 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли 14 жильцов, еще около 80 эвакуировались сами. Возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, отметили в СК России.

А в начале октября в Москве в результате пожара сгорели семь кафе. Пламя, которое распространилось на площади 30 квадратных метров, ликвидировали при участии 21 спасателя и шести единиц техники.

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