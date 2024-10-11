Автомобиль напавших на правоохранителей в Ингушетии нашли сожженным

Автомобиль обстрелявших машину заместителя руководителя Центра противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева в районе круга на въезде в Магас, в результате чего погибли три человека, нашли сожженным в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

"Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поседения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись", - сказал собеседник агентства.

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Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль заместителя руководителя ЦПЭ МВД по Ингушетии Адама Хамхоева. В результате нападения погиб прикомандированный к Хамхоеву как охранник сотрудник ППС Назрани. Также пострадали двое гражданских, которые умерли в больнице.