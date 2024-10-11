В Петербурге поймали притворяющегося контролером мошенника

В Санкт-Петербурге снова поймали мошенника, который притворяясь контролером, вымогает деньги у пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщается в группе общественного проекта «Дорожный Инспектор» во «ВКонтакте».

О снова начавшем орудовать в петербургских автобусах мужчине в полицию сообщила одна из его жертв — 57-летняя местная жительница. Она рассказала, что он подошел к ней в общественном транспорте, курсировавшем по маршруту №14, и заставил заплатить «штраф» в размере 3500 рублей. Мужчина был одет в фирменную жилетку контролера.

Мошенника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Предполагается, что он мог обмануть большее число людей.

Напомним, что в марте мужчину уже задерживали за аналогичные действия. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и передали дело в суд. Стоит отметить, что петербуржец уже давно промышляет подобным, за его плечами 11 уголовных дел. До этого он также обманывал горожан, выдавая себя за сотрудника ГАИ.